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Вадим Карпов: «Надеюсь, отсутствие Дивеева в матче с «Уралом» не станет проблемой»

10:40
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Защитник ЦСКА Вадим Карпов заявил, что отсутствие Игоря Дивеева из-за перебора желтых карточек в матче 20-го тура чемпионата России против «Урала» не должно сказаться на обороне армейцев.

— Надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой, — цитирует пресс-служба ЦСКА Карпова. — Если я сам выйду на поле, для меня без разницы, кто будет рядом. Дивеева может заменить Гогуа, есть другие варианты. У нас все понимают требования тренеров, могут играть в позиционной обороне, комбинировать.

Матч 20-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» состоится в субботу, 29 февраля, начало — в 14.00 по московскому времени.

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