Вадим Евсеев: «Вот ушел Игбун, и стало хорошо»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что с уходом Силвестра Игбуна в «Динамо» уфимская команда раскрылась по-новому.

— Но ведь, опуская Игбуна в «Динамо», вы серьезно рисковали? Все-таки лишались опытного нападающего, способного решать исходы встреч?

— Знаете, вот Слай ушел, и стало очень хорошо.

— В смысле?

— В тренировочном процессе, в играх.

— А он какой-то сложный, проблемный чел?овек?

— Нет. Просто так сложились обстоятельства. У нас сохранились нормальные отношения. Да, Слай — лидер, мастеровитый, качественный игрок, в Уфе его любят. Но так получилось, что с его уходом команда раскрылась по-новому, Считаю, у нас неплохие показатели и в матчах, и в тренировочном процессе. Раньше Игбун мог в одиночку решить эпизод. Где-то ребята подсознательно надеялись на него. А сейчас все поняли, что мы можем добиваться побед, решать задачи за счет командных действий. (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)

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