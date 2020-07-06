Вадим Евсеев: «Почему никто не спрашивает, что «Уфа» играла три дня назад?»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями после ничейного результата в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:1). Он рассказал о физической форме игроков.

— Соперником был «Урал», который не давал нам играть в свою игру, перекрывал направления атаки, — цитирует Евсеева «Горобзор». — А почему никто не спрашивает про то, что мы играли три дня назад, а соперник неделю назад? Такое нужно в первую очередь спрашивать. Это не оправдание, а просто факт. Так сложилось, что у «Урала» была неделя на подготовку, а у нас три дня.

Я не жалуюсь на это, но, как показывает результат, мы сыграли вничью, и это закономерный результат. У нас были проблемы, связанные с функционалом в первом тайме, а как играть в меньшинстве с таким состоянием? Во втором тайме мы давили и переломили концовку. Это уже психология. Соперник вел и у него было на игрока больше. Мы знали, чего хотим от замен. Круговой выходил для того, чтобы обыграть и подать, он это и делал. В конце игры два футболиста «Зенита» Круговой и Терентьев сделали нам гол.

— Равносильна ли победе эта ничья в эмоциональном плане?

— Мы сейчас на каком месте? 26 туров прошло? А после первых матчей мы на каком были? У всех команд разные возможности и мы довольствуется тем, что взяли очко. Через два дня у нас игра в Ростове, где сейчас 40 градусов. Речь сейчас идет о том, чтобы восстановиться к этому матчу. Да, два игрока пропустят этот матч, но есть те, кто спокойно их заменит.