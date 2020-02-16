Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением, что в России мало внимания уделяют провинциальным командам, однако при этом он считает страну футбольной.

— Если «Оренбург» обыгрывает «Спартак», все почему-то обсуждают причины поражения москвичей и не говорят про команду с периферии.

Или когда «Спартак» проиграл «Ростову» (1:4) перед зимней паузой, потом в студии подробнейшим образом выясняли, почему Умяров так ошибся в эпизоде с первым голом.

— А, может быть, Россия — все-таки нефутбольная страна, раз люди, как правило, интересуются только отдельными игроками и клубами?

— Не знаю, с чего вы это взяли. Я вырос на футболе. Играю в него с трех-четырех лет. Для меня Россия — однозначно футбольная страна. (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)

Полностью интервью Евсеева