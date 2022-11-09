В «Зените» прокомментировали вызов Ловрена на ЧМ-2022

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на то, что в окончательную заявку сборной Хорватии на чемпионат мира-2022 попал защитник команды Деян Ловрен.

«Я уже поздравил Ловрена и пожелал удачи!» — сказал Медведев «СЭ».

Ранее стало известно, что 33-летний хорват попал в заявку национальной команды на ЧМ-2022. В текущем сезоне Ловрен провел 14 матчей в РПЛ, в которых забил гол и сделал результативную передачу.