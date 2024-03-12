В «Зените» обозначили сумму, за которую готовы отпустить Мостового в Европу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался о будущем полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового.

«Сколько должен заплатить европейский клуб за Мостового? Я еще не думал над этим. Он нам самим нужен. 15 миллионов будет достаточно? Что вы называете какие-то странные цифры? Больше!» — сказал Медведев «СЭ».

Также председатель правления «Зенита» сообщил, что «Тулуза» не связывалась с ним по поводу трансфера Мостового.

«Тулуза» мне не звонила», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что Мостовой попросил своих представителей найти вариант с переходом в европейскую команду ближайшим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.