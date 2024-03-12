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Сегодня, 09:00

В «Зените» обозначили сумму, за которую готовы отпустить Мостового в Европу

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Андрей Мостовой (слева).
Фото ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался о будущем полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового.

«Сколько должен заплатить европейский клуб за Мостового? Я еще не думал над этим. Он нам самим нужен. 15 миллионов будет достаточно? Что вы называете какие-то странные цифры? Больше!» — сказал Медведев «СЭ».

Также председатель правления «Зенита» сообщил, что «Тулуза» не связывалась с ним по поводу трансфера Мостового.

«Тулуза» мне не звонила», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что Мостовой попросил своих представителей найти вариант с переходом в европейскую команду ближайшим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
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 - : -
30.03 00:00
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