В «Уфе» подтвердили факт переговоров с Олегом Ивановым
14:07
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» информацию о переговорах с 34-летним полузащитником Олегом Ивановым, который находится в статусе свободного агента.
— Думаю, что для вас не секрет, что игрок подобного плана для нас интересен, — сказал «СЭ» Мурзагулов. — Он один из тех, кто может стать стержневым футболистом команды. Мы рассказываем обо всем, когда документы уже подписаны. Когда это произойдет, тогда и расскажем. Есть ли интерес к Иванову? Есть.
(Севастиан Терлецкий)
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