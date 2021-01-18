В «Уфе» подтвердили факт переговоров с Олегом Ивановым

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» информацию о переговорах с 34-летним полузащитником Олегом Ивановым, который находится в статусе свободного агента.

— Думаю, что для вас не секрет, что игрок подобного плана для нас интересен, — сказал «СЭ» Мурзагулов. — Он один из тех, кто может стать стержневым футболистом команды. Мы рассказываем обо всем, когда документы уже подписаны. Когда это произойдет, тогда и расскажем. Есть ли интерес к Иванову? Есть.

(Севастиан Терлецкий)