В Турции утверждают, что Манджукич готов перейти в «Бешикташ»
15:29
Нападающий Марио Манджукич, запросил у «Бешикташа» 10 миллионов евро за два года контракта, сообщает в Twitter турецкий журналист Шафак Малатья.
34-летний форвард потребовал оклад в размере 3 миллиона евро в год и 4 миллиона в качестве подъемных. Ранее сообщалось, что Манджукич согласовал согласовал с «Локомотивом» двухлетний контракт.
Зимой Марио Манджукич на правах свободного агента присоединился к «Аль-Духайлю», подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч.
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