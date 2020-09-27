В Турции утверждают, что Манджукич готов перейти в «Бешикташ»

Нападающий Марио Манджукич, запросил у «Бешикташа» 10 миллионов евро за два года контракта, сообщает в Twitter турецкий журналист Шафак Малатья.

34-летний форвард потребовал оклад в размере 3 миллиона евро в год и 4 миллиона в качестве подъемных. Ранее сообщалось, что Манджукич согласовал согласовал с «Локомотивом» двухлетний контракт.

Зимой Марио Манджукич на правах свободного агента присоединился к «Аль-Духайлю», подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч.