РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Турции утверждают, что Манджукич готов перейти в «Бешикташ»

15:29
Марио Манджукич. Фото Reuters
Марио Манджукич. Фото Reuters
Теги:

Нападающий Марио Манджукич, запросил у «Бешикташа» 10 миллионов евро за два года контракта, сообщает в Twitter турецкий журналист Шафак Малатья.

34-летний форвард потребовал оклад в размере 3 миллиона евро в год и 4 миллиона в качестве подъемных. Ранее сообщалось, что Манджукич согласовал согласовал с «Локомотивом» двухлетний контракт.

Зимой Марио Манджукич на правах свободного агента присоединился к «Аль-Духайлю», подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир