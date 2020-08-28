В тренерский штаб «Ростова» вошли два специалиста из Испании

В тренерский штаб «Ростова» вошли старший физиотерапевт Гильермо Аладрен Перес и тренер-реабилитолог Фернандо Родригес Лопес, сообщает сайт клуба.

Гильермо Аладрен Перес — 40-летний специалист из Испании, магистр в области спортивной физиотерапии. Окончил Европейский университет в Мадриде, а также имеет образование университета Сарагосы и является лицензированным специалистом метода EPI-терапии. Гильермо — физиотерапевт Параолимпийского комитета Испании, работал на олимпиадах в Сочи, Рио и Пхенчхане, входит в совет испанской ассоциации спортивной физиотерапии.

Фернандо Родригес Лопес — 42-летний специалист из Испании, имеет ученую степень в области спортивной науки в Государственном институте физической культуры в Галисии, а также степень магистра в области реабилитации спортивных травм в Мадридском университете. Ранее работал тренером по силовой подготовке и врачом-реабилитологом в «Депортиво».

Кроме того, тренер-реабилитолог Габриэле Маттиусси покинул «Ростов».