Как стало известно "СЭ", в результате будущих кадровых изменений в стуктурах красно-белых, одну из должностей в спортивном блоке клуба может занять Томас Цорн. Известный скаут и матч-агент – сын президента РПЛ Сергея Прядкина.

Напомним: в пятницу объявлено, что по окончании сезона-2018/19 свои должности в "Спартаке" оставят вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. (Вячеслав Короткин)

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. В четверг красно-белые разгромно проиграли тульскому "Арсеналу" в матче 25-го тура премьер-лиги.

Измайлов и Родионов покинут "Спартак"