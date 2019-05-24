18:05 | Футбол — РПЛ

В списке форвардов, которыми интересуется "Динамо", номер один – Смолов

2013 год. Федор Смолов - игрок "Динамо". Фото Никита Успенский
2013 год. Федор Смолов - игрок "Динамо". Фото Никита Успенский
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По информации "СЭ", "Динамо" прорабатывает вопрос об усилении группы атаки в будущем сезоне. В списке форвардов, которыми интересуются бело-голубые, значится нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов – причем, под первым номером.

Прошлым летом 29-летний футболист, который в чемпионатах России-2015/16 и -2016/17 добивался звания лучшего бомбардира премьер-лиги, дважды становился лучшим игроком РПЛ по оценкам "СЭ" и трижды – по опросу ее футболистов, перешел в "Локо" из "Краснодара". Сумма сделки составила 9 миллионов евро.

В РПЛ-2018/19 Смолов провел 23 матча, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. (Сергей Егоров)

 

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