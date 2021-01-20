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В «Спартаке» объяснили отказ сотрудничать с Fortnite

16:03
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Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ», почему клуб отказался от интеграции в Fortnite.

— Когда Fortnite к нам обратились, мы были в завершающей стадии переговоров с PUBG Mobile, — сказал Фетисов. — В данном случае не хотели подрывать репутацию и договорились с ними. Естественно, если бы предложение от Fortnite к нам поступило, мы бы с удовольствием согласились. Мы приветствуем подобные интеграции.

(Константин Колмаков)

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