10 и 11 февраля в Сочи проходит совместный семинар УЕФА и РФС для сотрудников по безопасности футбольных клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ и представителей МВД России, сообщается на официальном сайте РФС.

В семинаре приняли участие президент РФС Александр Дюков, первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой и руководитель программы стратегического развития безопасности стадионов УЕФА Марк Тиммер.

Делегацию УЕФА на семинаре также представляют эксперты — Том Смит, Стивен Томас и Стив Фросдик. Кроме того, в Сочи прибыл Адриан Динка — член Постоянного комитета Европейской Конвенции по вопросам предотвращения насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий, в частности, футбольных матчей.

В первый день участникам семинара были продемонстрированы документальные фильмы о футбольных беспорядках и насилии, а также были приведены статистические данные о негативных последствиях инцидентов на стадионах по всему миру. Специалисты УЕФА дали характеристику, назвали причины этих явлений, рассказали о существующих препятствиях для борьбы с насилием и беспорядками и озвучили меры по предотвращению и реагированию на национальном и локальном уровнях. Завершало программу первого дня обсуждение вопроса опасности использования зрителями пиротехнических изделий и методов противодействия этому.

В заключительный день семинара участники ознакомятся с передовым опытом в части предотвращения использования пиротехники на футбольных матчах, обсудят вопросы организации обеспечения безопасности при проведении спортивных мероприятий, борьбы с дискриминационными проявлениями на матчах, а также практику применения дисциплинарных решений КДК РФС. С докладами выступят представители УЕФА, РФС, РПЛ и ФНЛ.