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В «Сочи» может перейти чемпион мира 2018 года

19:39
15 июля 2018 года. Москва. Франция — Хорватия — 4:2. Защитник Адиль Рами с кубком за победу на ЧМ-2018. Фото AFP
15 июля 2018 года. Москва. Франция — Хорватия — 4:2. Защитник Адиль Рами с кубком за победу на ЧМ-2018. Фото AFP
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Экс-защитник «Фенербахче» Адиль Рами может продолжить карьеру в «Сочи», информирует RMC Sport. На данный момент стороны ведут переговоры. Как отмечается, 34-летний француз уже вылетел в Россию.

Напомним, Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако на ЧМ в России он не принял участие ни в одном матче.

После ухода из «Фенербахче», где он провел только семь матчей, Рами стал свободным агентом. Ранее он также выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан».

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