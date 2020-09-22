В семье Владимира Габулова родился сын
15:59
У экс-вратаря сборной России Владимира Габулова и его жены Киры родился сын, сообщает пресс-служба национальной команды.
«Большая радость в семье Владимира Габулова. У экс-вратаря сборной родился сын. Поздравляем родителей и желаем могучего здоровья и счастья малышу», — сообщает пресс-служба сборной.
Это третий ребенок в семье Габулова, уже есть сын Данэл и дочь Амелия.
Большая радость в семье Владимира Габулова. У экс-вратаря сборной родился сын. Поздравляем родителей и желаем могучего здоровья и счастья малышу ?#НашиПарни— Сборная России (@TeamRussia) September 22, 2020