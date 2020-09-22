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В семье Владимира Габулова родился сын

15:59
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У экс-вратаря сборной России Владимира Габулова и его жены Киры родился сын, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Большая радость в семье Владимира Габулова. У экс-вратаря сборной родился сын. Поздравляем родителей и желаем могучего здоровья и счастья малышу», — сообщает пресс-служба сборной.

Это третий ребенок в семье Габулова, уже есть сын Данэл и дочь Амелия.

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