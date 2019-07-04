В семье Айртона родился сын. Фото

Официальный Instagram "Спартака" опубликовал фотографии первенца защитника красно-белых Айртона. Мальчика назвали Тео.

"Поздравляем молодых родителей, а малышу желаем крепкого здоровья!" – написано в Instagram москвичей.

Айртон перешел в "Спартак" в январе 2019-го из "Флуминенсе" за 7 миллионов евро. В прошедшем сезоне 21-летний бразилец провел за красно-белых 14 матчей и отметился 3 результативными передачами.

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