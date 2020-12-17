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В «Рубине» объяснили, почему Тарасов покинет клуб

14:19
Дмитрий Тарасов. Фото Instagram
Дмитрий Тарасов. Фото Instagram
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему клуб не будет продлевать контракт с Дмитрием Тарасовым.

«Это решение тренерского штаба. Решение принято, мы 100 процентов не будем продлевать контракт с Дмитрием Тарасовым», — заявил «СЭ» Сайманов.

33-летний хавбек выступает за «Рубин» с зимы 2020 года. В минувшем сезоне Тарасов провел 9 матчей и не отметился результативными действиями.

(Севастиан Терлецкий)

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