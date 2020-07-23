В РПЛ приняли решение сохранить стыковые матчи

Как стало известно обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, на общем собрании РПЛ было принято решение сохранить обмен команд между премьер-лигой и ФНЛ в прежнем виде.

Таким образом, две последние команды вылетают напрямую, а занявшие 13-е и 14-е места будут играть в стыковых матчах с третьей и четвертой командами ФНЛ. Это решение будет распространяться на следующий сезон. В этом году «Ахмат» и «Тамбов» сохраняют прописку в РПЛ.

Официальное решение будет принято завтра, 24 июля, на исполкоме Российского футбольного союза.