В РПЛ не рассматривают возможность отмены предматчевых рукопожатий из-за коронавируса

Руководство Тинькофф-Российской премьер-лиги не планирует отказываться от церемонии рукопожатий перед началом игр в ближайших турах, сообщает ТАСС.

Агентство сообщает, что в пресс-службе РПЛ отрицательно ответили на вопрос об отказе от предматчевых рукопожатий между участниками команд.

— Есть прописанная процедура встречи команд. Премьер-лига может вносить правки в технический регламент, если посчитает необходимым, — цитирует ТАСС пресс-службу лиги.

Ранее стало известно, что в нескольких иностранных чемпионатах, в том числе, чемпионатах Англии и Франции, было решено отказаться от рукопожатий в ближайшие туры в качестве мер предосторожности из-за распространения коронавируса.