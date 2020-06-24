В «Роторе» обозначили главную цель на сезон

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский назвал цель клуба на следующий сезон. Волгоградцы выиграли чепмионат ФНЛ и вернулись в РПЛ впервые с 2004 года.

— Мы очень рады, что все ребята здоровы и смогли приступить на этой неделе к полноценным тренировкам, — цитирует Рекечинского ТАСС. — До середины июля будем готовиться в Волгограде. Второй сбор планируем провести в Кисловодске, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Сейчас такое время, что нельзя быть уверенным в чем-то на 100%.

Наша главная цель — закрепиться в премьер-лиге.