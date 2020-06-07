Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что место проведения матча полуфинала Кубка России «Спартак» — «Зенит» определится, учитывая эпидемиологическую обстановку в регионах.

— Будем исходить из большого количества элементов. Когда будем принимать решение, то будем учитывать эпидемиологическую обстановку в регионах, положение регламентов, практику. Решение будет приниматься бюро исполкома РФС, — сказал Митрофанов в эфире радио «Маяк».

РПЛ возобновится 19 июня. До окончания сезона осталось сыграть 8 туров. На трибуны будут пускать 10 процентов от вместимости стадиона. При этом болельщики гостевых команд не смогут посещать игры своей команды.