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В РФС рассказали о месте проведения матча полуфинала Кубка России «Спартак» — «Зенит»

22:58
Олег Шатов и Самюэль Жиго. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Олег Шатов и Самюэль Жиго. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что место проведения матча полуфинала Кубка России «Спартак» — «Зенит» определится, учитывая эпидемиологическую обстановку в регионах.

— Будем исходить из большого количества элементов. Когда будем принимать решение, то будем учитывать эпидемиологическую обстановку в регионах, положение регламентов, практику. Решение будет приниматься бюро исполкома РФС, — сказал Митрофанов в эфире радио «Маяк».

РПЛ возобновится 19 июня. До окончания сезона осталось сыграть 8 туров. На трибуны будут пускать 10 процентов от вместимости стадиона. При этом болельщики гостевых команд не смогут посещать игры своей команды.

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