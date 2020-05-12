В РФС обсудили финансовое состояние региональных федераций

Как стало известно «СЭ», сегодня руководство РФС провело видеоконференцию с главами региональных федераций, объединений и союзов: Союза федераций футбола «Центр», Объединения федераций футбола «Северо-Запад», Союза федераций футбола «Золотое кольцо», Московской федерации футбола, федерации футбола Московской области, Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири, Союза федераций футбола «Сибирь», Дальневосточного футбольного союза, Союза федераций Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Футбольного союза «Приволжье».

По нашим данным, на видеоконференции речь шла о финансовом состоянии и перспективах региональных федераций в связи с пандемией коронавируса и о том, какую помощь им может оказать РФС.

Вопрос о доигровке сезона в РПЛ и других лигах не поднимался.