В РФС не хотят, чтобы клубы публично комментировали работу арбитров. О них будет говорить группа экспертов

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями и владельцами клубов РПЛ. На нем, в частности, обсуждался вопрос взаимодействия с арбитрами.

В мероприятии также приняли участие генеральный секретарь РФС Александр Алаев, заместитель генерального секретаря — директор по развитию Максим Митрофанов и заместитель генерального секретаря Денис Рогачев.

На встрече с представителями клубов в РФС заявили, что продолжат выстраивать современную систему подготовки судей, работать над регламентными нормами. В организации считают, что нужно создать условия для развития судейства, в том числе через пересмотр системы вознаграждения арбитров, что позволит поднять мотивацию рефери. Кроме того, РФС ставит перед собой задачу c марта 2020 года использовать ВАР во всех матчах РПЛ.

В руководстве РФС отметили, что работа судей может и должна подвергаться критике, но неправильно, чтобы клубы комментировали это публично. По их мнению, должна быть сформирована группа экспертов, у которой будут полномочия давать комментарии относительно работы арбитров. Кроме того, представители организации отметили, что на результат матча влияет множество факторов, и нельзя объяснять неудачи только некачественным судейством.

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