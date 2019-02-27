В премьер-лиге осталось 12 судей. Хватит ли, чтобы завершить сезон?

Фактически на вторую часть сезона у руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова осталось 12 арбитров – Безбородов, Казарцев, Лапочкин, Левников, Мешков, Турбин, А.Матюнин, Еськов, Москалев, С.Иванов, Вилков, а также Сергей Карасев, который пока не может работать из-за травмы.

Кроме них существует своего рода резерв: Станислав Васильев, Николай Волошин, Павел Кукуян и Алексей Сухой. Маловероятно, что хотя бы один матч в оставшейся части сезона проведет Алексей Николаев.

Романа Галимова Егоров собирался перевести в первый дивизион и поначалу отправил на кипрский сбор – как раз для судей ФНЛ. Однако в последний момент Галимов все-таки попал на сбор судей премьер-лиги в Турции и прошел его. Но много назначений он вряд ли получит.

Назначения на матчи 18-го тура чемпионата России, которые пройдут с 1 по 3 марта, получили:

"Оренбург" – "Анжи" – Казарцев (Санкт-Петербург), Калугин, Чельцов (оба – Москва), резервный Любимов (Санкт-Петербург), инспектор Овчинников (Москва);

"Урал" – "Зенит" – Мешков (Дмитров), Аверьянов, Болотенков, резервный Сафьян, инспектор Французов (все – Москва);

"Арсенал" – ЦСКА – Турбин (Дмитров), Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь), резервный С.Иванов (Ростов-на-Дону), инспектор Н.Иванов (Санкт-Петербург);

"Локомотив" – "Крылья Советов" – Безбородов (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Березнев (Ростов-на-Дону), резервный Фролов, инспектор Зуев (оба – Москва);

"Рубин" – "Ахмат" – Москалев (Воронеж), Глот (Ярославль), Назаров (Невинномысск), резервный Чембулатов (Кострома), инспектор С.К.Лапочкин (Санкт-Петербург);

"Уфа" – "Динамо" – С.С.Лапочкин, Кудрявцев (оба – Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск), резервный Сараев (Санкт-Петербург), инспектор Гончар (Сочи);

"Енисей" – "Ростов" – А.Матюнин, Сафьян, Кобзев (все – Москва), резервный Федоров (Петрозаводск), инспектор Н.Левников (Санкт-Петербург);

"Спартак" – "Краснодар" – К.Левников (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль), Веретешкин (Санкт-Петербург), резервный Еськов, инспектор Жафяров (оба – Москва).

Также стал известен состав бригад, назначенных на игры 1/4 финала Олимп-Кубка России. 6 и 7 марта судят:

"Рубин" – "Локомотив" – С.Иванов (Ростов-на-Дону), Абусуев (Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный), резервный Васильев (Ижевск), инспектор Фурса (Санкт-Петербург);

"Арсенал" – "Оренбург" – Еськов, Мосякин, Еремин (все – Москва), резервный Волошин (Смоленск), инспектор Анохин (Москва);

"Урал" – "Спартак" – Вилков (Нижний Новгород), Усачев (Ростов-на-Дону), Петросян (Бронницы), резервный Кукуян (Сочи), инспектор Гвардис (Калининград). (Александр Бобров)