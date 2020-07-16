В последнем туре «Зенит» может повторить рекорд «Спартака»-1999
В 29 турах сезона-2019/20 «Зенит» набрал 69 очков. В случае гостевой победы над «Ростовом» питерцы повторят лучший результат чемпионата России, продолжающегося 30 туров. В 1999 году «Спартак» Олега Романцев выиграл золото, набрав 72 очка. Правда, разность мячей у красно-белых — «+51», а сине-бело-голубых сейчас — «+46».
Лучшие результаты в чемпионате России в сезонах из 30 туров
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1999
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
30
|
22
|
6
|
2
|
75-24
|
72
|
1995
|
Спартак-Алания
|
Валерий Газзаев
|
30
|
22
|
5
|
3
|
63-21
|
71
|
2000
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
30
|
23
|
1
|
6
|
69-30
|
70
|
2019/20
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
29
|
21
|
6
|
2
|
63-17
|
69
|
2016/17
|
Спартак
|
Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера
|
30
|
22
|
3
|
5
|
46-27
|
69
|
2010
|
Зенит
|
Лучано Спаллетти
|
30
|
20
|
8
|
2
|
61-21
|
68
|
2014/15
|
Зенит
|
Андре Виллаш-Боаш
|
30
|
20
|
7
|
3
|
58-17
|
67
|
2002
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
30
|
19
|
9
|
2
|
46-14
|
66
|
2002
|
ЦСКА
|
Валерий Газзаев
|
30
|
21
|
3
|
6
|
60-26
|
66
При этом «Зенит» уже сегодня побил клубный рекорд, превзойдя результаты сезонов-2010 и -2014/15. Больше очков и побед у сине-бело-голубых было только в продолжавшемся полтора года чемпионате-2011/12. Чаще Сергея Семака в одном чемпионате побеждали всего три тренера — Лучано Спаллетти (24 раза в сезоне-2011/12), Олег Романцев (23 в сезоне-2000, по 22 в сезонах-1997 и -1999) и Валерий Газзаев (22 в сезонах-1995 и -1996).
Сезоны чемпионата России, в которых «Зенит» побеждал больше всего
|
Сезон
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2011/12
|
Лучано Спаллетти
|
44
|
24
|
16
|
4
|
86-38
|
88
|
2019/20
|
Сергей Семак
|
29
|
21
|
6
|
2
|
59-16
|
69
|
2014/15
|
Андре Виллаг-Боаш
|
30
|
20
|
7
|
3
|
58-17
|
67
|
2018/19
|
Сергей Семак
|
30
|
20
|
4
|
6
|
57-29
|
64
|
2010
|
Лучано Спаллетти
|
30
|
20
|
8
|
2
|
61-21
|
68
|
2013/14
|
Лучано Спаллетти, Сергей Семак, Андре Виллаш-Боаш
|
30
|
19
|
6
|
5
|
63-32
|
63
|
2012/13
|
Лучано Спаллетти
|
30
|
18
|
8
|
4
|
53-23
|
62
|
2007
|
Дик Адвокат
|
30
|
18
|
7
|
5
|
54-32
|
61