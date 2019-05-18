В последнем туре Акинфеев может оформить 200-й "сухарь" в премьер-лиге

Игорь Акинфеев не пропустил от "Ахмата" в игре 29-го тура чемпионата России (1:0) и провел 199-й сухой матч в высшем российском дивизионе.

Через неделю 33-летний голкипер может отпраздновать юбилей, став первым вратарем, сохранившим ворота в неприкосновенности в 200 встречах чемпионата. Любопытно, что соперником армейцев по последнему туру будут "Крылья Советов", в игре с которыми Акинфеев дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России