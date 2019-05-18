19:04 | Футбол — РПЛ

В последнем туре Акинфеев может оформить 200-й "сухарь" в премьер-лиге

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Игорь Акинфеев не пропустил от "Ахмата" в игре 29-го тура чемпионата России (1:0) и провел 199-й сухой матч в высшем российском дивизионе.

Через неделю 33-летний голкипер может отпраздновать юбилей, став первым вратарем, сохранившим ворота в неприкосновенности в 200 встречах чемпионата. Любопытно, что соперником армейцев по последнему туру будут "Крылья Советов", в игре с которыми Акинфеев дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России

Вратарь

Клубы

Матчи

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

426

199

Сергей Овчинников

Локомотив, Динамо

290

129

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов

313

124

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

121

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал

312

118

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

103

Гильерме

Локомотив

233

91

Владимир Габулов

Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал

300

87
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