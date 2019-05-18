В последнем туре Акинфеев может оформить 200-й "сухарь" в премьер-лиге

Игорь Акинфеев не пропустил от "Ахмата" в игре 29-го тура чемпионата России (1:0) и провел 199-й сухой матч в высшем российском дивизионе.
Через неделю 33-летний голкипер может отпраздновать юбилей, став первым вратарем, сохранившим ворота в неприкосновенности в 200 встречах чемпионата. Любопытно, что соперником армейцев по последнему туру будут "Крылья Советов", в игре с которыми Акинфеев дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по сухим матчам в чемпионате России
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
426
|
199
|
Сергей Овчинников
|
Локомотив, Динамо
|
290
|
129
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов
|
313
|
124
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
328
|
121
|
Александр Филимонов
|
Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал
|
312
|
118
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
103
|
Гильерме
|
Локомотив
|
233
|
91
|
Владимир Габулов
|
Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал
|
300
|
87