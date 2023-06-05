В «Оренбурге» подтвердили, что Эктов может стать игроком «Краснодара»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что полузащитник команды Александр Эктов может перейти в «Краснодар».

«Да, по Эктову идут переговоры с «Краснодаром». Но подробности будут позже», — приводит слова Андреева Sport24.

В минувшем сезоне 27-летний хавбек провел 31 матч за «Оренбург», забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.