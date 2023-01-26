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В «Нижнем Новгороде» отреагировали на новость о переходе Дзюбы в клуб

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Global Look Press

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о принятии решения губернатором Никитиным подписать нападающего Артема Дзюбу.

«Не в курсе», — сказал Кудряшов «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что решение о переходе Дзюбы было принято лично губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, который изыскал ресурсы на подписание 34-летнего форварда.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба. Источник: Дзюба перейдет в «Нижний Новгород»
Артем Дзюба
Футбол
ФК Нижний Новгород
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Источник: Дзюба перейдет в «Нижний Новгород»
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