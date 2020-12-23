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В «Локомотиве» поблагодарили за работу Мещерякова и Кикнадзе

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«Локомотив» на своем офиицальном сайте поблагодарил за работу бывшего председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и экс-гендиректора Василия Кикнадзе.

«Мы благодарим за проделанную работу бывших коллег по Совету директоров. Под председательством Анатолия Мещерякова «Локомотивом» было выиграно множество титулов, он покинул Совет в связи с переходом на новую работу, — цитирует Александра Плутника официальный сайт клуба. — Кроме того, хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения Академии в Перово».

Александр Плутник избран новым председателем совета директоров. Генеральным директором стал Владимир Леонченко.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23355

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