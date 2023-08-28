В «Крыльях» прокомментировали желание Костанцы получить российское гражданство

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал желание бразильского защитника команды Фернандо Костанцы получить российское гражданство.

Ранее агент футболиста сообщил Metatarings, что обсудил с руководством клуба такую возможность.

— Работает ли клуб над возможностью получения российского гражданства для Костанцы?

— Мы думаем, как это можно сделать. Конечно, мы не против, чтобы у Фернандо был российский паспорт. Но на сегодняшний день мы просто собираем информацию.

24-летний бразилец выступает за «Крылья» с января 2022 года. На его счету 36 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.