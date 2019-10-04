В «Крыльях» прокомментировали информацию об интересе «МЮ» к Соболеву

Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему Александру Соболеву. Ранее The Sun сообщил, что «МЮ» планирует зимой подписать форварда.

— Ну как я могу подтвердить такие вещи? Это английская пресса, в клубе официальных обращений нет. Но если так, я за парня рад, — цитирует РБК Шашкова. — Парень растет, прогрессирует, безумно любит футбол. В остальном ничего не могу сказать, давайте не раздувать. Лучше такие вещи не комментировать, не хочу, чтобы это все обросло слухами.

Агент Соболева Александр Маньяков отказался комментировать информацию.

В сезоне-2019/20 Соболев провел 11 матчей и забил 8 голов в РПЛ. В списке бомбардиров он уступает только Элдору Шомуродову из «Ростова» (9).