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В «Крыльях» прокомментировали информацию об интересе «МЮ» к Соболеву

4 октября 2019, 23:39
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Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему Александру Соболеву. Ранее The Sun сообщил, что «МЮ» планирует зимой подписать форварда.

— Ну как я могу подтвердить такие вещи? Это английская пресса, в клубе официальных обращений нет. Но если так, я за парня рад, — цитирует РБК Шашкова. — Парень растет, прогрессирует, безумно любит футбол. В остальном ничего не могу сказать, давайте не раздувать. Лучше такие вещи не комментировать, не хочу, чтобы это все обросло слухами.

Агент Соболева Александр Маньяков отказался комментировать информацию.

В сезоне-2019/20 Соболев провел 11 матчей и забил 8 голов в РПЛ. В списке бомбардиров он уступает только Элдору Шомуродову из «Ростова» (9).

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5d978a639a7947addb03c101?ruid=UET9A1u5/0O7DSNjA15JAg==&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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