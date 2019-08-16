В Краснодарском крае рассчитывают, что «Фишт» будет претендовать на финалы еврокубков

Министр физкультуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков выразил надежду, что РФС будет предлагать сочинский стадион «Фишт» для проведения финалов еврокубков. На арене проходили церемонии закрытия и открытия Олимпиады-2014, а также шесть игр чемпионата мира по футболу-2018, включая четвертьфинал Россия — Хорватия (2:2, пенальти — 3:4). В настоящее время на 44-тысячном стадионе играет новичок РПЛ «Сочи».

— Горизонты планирования мероприятий под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций составляют два-три года. На этот период планы сверстаны, наши стадионы не задействованы. Но мы рассчитываем, что наша заявка будет учтена в дальнейшем и РФС будет предлагать наши стадионы для проведения финалов еврокубков, — цитирует ТАСС Маркова.