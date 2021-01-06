Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» рассказал про свое отношение к Андрею Ещенко.

— Вы уже отошли от футбола, но кто-то из игроков продолжал вам принадлежать.

— Как только закончил с «Химками» — от всех этих зыбких активов избавился. Сейчас никакого желания в эти проблемы ввязываться. Мои друзья занимаются «Ростовом», у них как у агентов много футболистов. Но не у меня.

— Кто был последним «вашим»? Ещенко?

— Нет, Андрюшу мы продали в Киев... Могу показать — у меня до сих пор лежит в сейфе пустой контракт Ещенко. Можно вписывать любой клуб, любую зарплату. Человек шесть у меня оставалось. Точно — Егор Титов. Наверное, он последний мой футболист.

— Ещенко — забавный человек, приключения липнут. Автомобилем сломал столб — на самом ни царапины.

— Тяжелое детство. Детский дом. Уже заложена проблема воспитания, восприятия, образования... Я к Андрюше всегда относился, как бы сказать... Как к Данишевскому.

— Это как же?

— По-отцовски. Нахожу оправдания даже самым идиотским поступкам. Вроде случая с майкой. Предельная же глупость!

— Это что за случай?

— Да с Медведевым! Когда бодались с «Зенитом», поднимает майку — а там медведь и какая-то брань. У человека элементарные пробелы на аналитико-размышленческом уровне. Никто их не восполняет. Но парень-то хороший.

— Это правда. Чудесный. Сколько стоил в звездные времена?

— В Киев его, по-моему, за миллион продал. Сразу после «Химок». А купили мы его совсем недорого, тысяч за пятьдесят.

— Он же хороший футболист. С самопожертвованием. Что ж нигде особо не зацепился?

— Когда Ещенко попал в Киев, начал просить то большую зарплату, то еще что-то. Я с Игорем Суркисом разговаривал — стало понятно, все исходит от жены.

— Уже бывшей?

— Да, бывшей. В каком-то интервью я сказал, что у Ещенко проблемы с женщинами. Имея в виду, что жена лезет в футбольные дела. В ее голове все трансформировалось на свой лад. Начала на какой-то передаче выяснять — про каких это женщин я говорю?!

— Суркис-то знал, о чем говорит.

— Ну разумеется. То Ещенко хочет больше денег, то уйти.

(Юрий Голышак)

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