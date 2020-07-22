РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Италии сообщили, сколько ЦСКА хочет получить за Влашича от «Наполи»

10:04
Никола Влашич. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Никола Влашич. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

«Наполи» изучает вариант с приобретением полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщает arenanapoli. Агенты хорвата предложили неаполитанцам приобрести 22-летнего хавбека.

ЦСКА намерен выручить за Влашича порядка 20 миллионов евро. «Наполи» принял информацию к сведению и взял время на обдумывание.

В нынешнем сезоне в составе ЦСКА Влашич сыграл 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 7 результативных передач. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года. Москвичи заплатили за хорвата «Эвертону» 15 миллионов евро.

Источник: агент Влашича предложил игрока «Наполи»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир