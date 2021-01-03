В Италии сообщают, что «Зенит» намерен летом приобрести де Пауля

«Зенит» вновь заинтересован в подписании полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля, сообщает Sempreinter.com со ссылкой на Tuttosport. Российский клуб готов рассмотреть вариант с трансфером 26-летнего аргентинца следующим летом.

Футболист выразил желание сменить команду. Претендентами на него также называются «Интер» и «Милан».

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса и финансового кризиса вероятные предложения по хавбеку от потенциальных покупателей будут сделаны в виде аренды с обязательством последующего выкупа.

В нынешнем сезоне де Пауль сыграл в составе «Удинезе» 15 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.