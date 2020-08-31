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В Италии сообщают, что Влашич выпал из сферы интересов «Наполи»

22:07
Никола Влашич. Фото Виталий Тимкив.
Никола Влашич. Фото Виталий Тимкив.
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Итальянский журналист Чиро Венерато заявил, что «Наполи» свернул интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.

— Влашич выпал из сферы интересов «Наполи», потому что он является более атакующим игроком, чем тот профиль, в котором заинтересован клуб, — цитирует Венерато calcionapoli24.it.

Ранее появилась информация, что «Наполи» предложили купить Влашича за 15 миллионов евро.

Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за 15,7 млн. В минувшем сезоне хорват принял участие в 29 матчах РПЛ, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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