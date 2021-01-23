В Италии сообщают, что «Спартак» интересуется защитником «Наполи»

Защитник «Наполи» Кевин Малькюи находится в сфере интересов «Спартака», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб намерен расстаться с 29-летним французом. Он провел в нынешнем сезоне всего два матча в серии А. Малькюи получил травму малоберцовой кости, сроки его возвращения в строй неизвестны.

Защитник перешел в «Наполи» из «Лилля» в 2018 году за 12 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с неаполитанским клубом рассчитан до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Малькюи в 7 млн.