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Сегодня, 09:15

В Испании сообщили об интересе «Спартака» к экс-защитнику «Марселя» Гонсалесу

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Альваро Гонсалес.
Фото Global Look Press

Центральный защитник Альваро Гонсалес может продолжить карьеру в России, сообщает Cope Elche.

По сведениям источника, на 32-летнего испанца претендует «Спартак». Также игроком интересовался «Эльче», который предлагал 1,6 млн евро в год до вычета налогов, однако сам футболист отказался от этого трансфера. Сообщается, что предложение «Спартака» экономически более выгодное.

Гонсалес выступал за «Марсель» с июля 2020 года, а летом 2022-го покинул клуб в качестве свободного агента. В минувшем сезоне защитник провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями, заработав 4 желтые карточки.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
12
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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 4
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 3
Батраз Гурциев

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