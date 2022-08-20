В Испании сообщили об интересе «Спартака» к экс-защитнику «Марселя» Гонсалесу

Центральный защитник Альваро Гонсалес может продолжить карьеру в России, сообщает Cope Elche.

По сведениям источника, на 32-летнего испанца претендует «Спартак». Также игроком интересовался «Эльче», который предлагал 1,6 млн евро в год до вычета налогов, однако сам футболист отказался от этого трансфера. Сообщается, что предложение «Спартака» экономически более выгодное.

Гонсалес выступал за «Марсель» с июля 2020 года, а летом 2022-го покинул клуб в качестве свободного агента. В минувшем сезоне защитник провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями, заработав 4 желтые карточки.