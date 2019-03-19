В Инстаграме Кокорина опубликовали благодарность от его имени

Сегодня форварду "Зенита" Александру Кокорину исполнилось 28 лет. В Инстаграме футболиста появилась благодарность от его имени.

- Сегодня Саше исполнилось 28 лет. Спасибо большое всем за многочисленные поздравления и поддержку, - говорится в сообщении. - Когда Саша будет на свободе, он обязательно все лично прочитает! А пока он передает всем огромное спасибо.

Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, сейчас находится в СИЗО. Ему инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

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