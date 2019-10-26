В Греции утверждают, что Жаба может перейти в «Спартак»

Бразильский нападающий ПАОК Лео Жаба, ранее выступавший за «Ахмат», может перейти в «Спартак», информирует sport24.gr. По данным источника, сумма трансфера может составить 12 миллионов евро.

Жаба стал игроком ПАОК летом 2018 года. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. До этого он выступал в составе «Ахмата». 21-летний футболист является воспитанником клубов «Сан-Паулу» и «Коринтианс».

Напомним, что владельцем и президентом ПАОК является российский бизнесмен Иван Саввиди.