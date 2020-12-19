В Германии оценили шансы на возвращение Тедеско в «Шальке»

Немецкое издание ruhr24.de назвало главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в числе кандидатов на пост рулевого «Шальке». Гельзенкирхенский клуб недавно отправил в отставку Мануэля Баума, команду временно принял Хуб Стевенс, уже четвертый раз в карьере.

Тедеско возглавлял «Шальке» с лета 2017 по март 2019 года. В сезоне-2017/18 гельзенкирхенцы заняли второе место в бундеслиге.

При этом шансы на возвращение Тедеско, по версии издания, невелики — всего 10 процентов.

«Возвращение Доменико Тедеско в «Шальке», вероятно, стало бы идеальным воплощением мечты для болельщиков. В марте 2019 года молодому 35-летнему специалисту пришлось покинуть «горняков». На тот момент ни клуб, ни тренер не исключали нового сотрудничества. Кроме того, было бы уместно отметить, что бывший тренер «Шальке» не будет продлевать контракт со «Спартаком», который истекает летом 2021 года.

Тедеско после поражения от «Зенита» в 19-м туре Тинькофф-РПЛ (1:3) объявил об уходе из московского клуба после окончания контракта по семейным обстоятельствам.

В числе более вероятных кандидатов называются Фридрих Функель, Торстен Финк, Армин Фе, Кристиан Гросс.

«Шальке» не побеждает в бундеслиге уже 28 матчей подряд. В нынешнем сезоне команда занимает последнее место с 4 ничьими и 8 поражениями.

Последний раз в бундеслиге «Шальке» побеждал 17 января (2:0 с «Боруссией» из Менхенгладбаха).