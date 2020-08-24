В FARE возмущены поведением фанатов «Спартака»

Глава международной организации «Sport for all», которая является участником FARE network, Янис Кузинс прокомментировал «СЭ» информацию о закрытии трибуны «Спартака» из-за расистских выкриков в адрес голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме.

— Отвратительно, что болельщики «Спартака» продолжают заниматься такими вещами, — заявил он «СЭ» — Они не в первый раз замечены в проявлении расизма на трибунах и уже были за это наказаны. При этом, мы видим, что общее число подобных инцидентов в России сократилось в разы. Надеемся, что РФС удастся полностью искоренить эту проблему. (Севастиан Терлецкий)