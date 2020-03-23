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В «Динамо» продлили режим домашнего карантина

00:10
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«Динамо» на официальном сайте опубликовало заявление в связи с пандемией коронавируса. Ранее сезон РПЛ был прерван до 10 апреля.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководством ФК «Динамо-Москва» совместно с тренерским и медицинским штабами клуба было принято решение о продлении домашнего карантина игроков основного и молодёжного составов минимум до 1 апреля. Со следующей недели тренером по физической подготовке Хосе Пастором Верчили будут проводиться онлайн видео-тренировки для футболистов», — отмечено в заявлении.

После 22 туров «Динамо» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15176

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