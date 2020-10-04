В «Динамо» должны определиться с главным тренером до четверга

Как стало известно «СЭ», в «Динамо» должны определиться с новым главным тренером не позднее четверга — к возобновлению командой тренировок после нескольких выходных. У бело-голубых несколько кандидатур, окончательного решения пока не принято. В любом случае новым тренером будет иностранец — московский клуб доверяет в этом вопросе мнению спортивного директора Желько Бувача.

Один из кандидатов — бывший наставник «Майнца» Сандро Шварц, о котором писал «Чемпионат». Однако источник, близкий к ходу переговоров, оценил вероятность переезда этого 41-летнего немецкого специалиста в Россию как не слишком высокую. (Константин Алексеев)