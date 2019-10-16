РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

В честь Смолова назовут Дом культуры. Он перевел деньги на его ремонт

18:17
Теги:

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов сообщил в Instagram, что оплатил ремонт крыши Дома культуры в селе Костин Лог, Алтайский край и перевел 400 тысяч рублей. В знак признательности было решено назвать Дом культуры в честь футболиста.

Напомним, что несколько месяцев назад Смолов принял участие в программе «Comment out». Футболист отказался исполнить одно из заданий шоу, а в качестве наказания должен был оплатить ремонт крыши Дома культуры.

Смолов и Бузова согласились на баттл. В студию принесли гроб, футболист покормил девушку морковкой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир