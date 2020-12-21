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В Бразилии сообщили об интересе «Зенита» к форварду «Гремиу»

21:13
Пепе. Фото Goal.com.
Пепе. Фото Goal.com.
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Нападающий «Гремиу» Пепе входит в сферу интересов «Зенита», сообщает бразильская версия сайта Goal.com.

Источник указывает, что на футболиста также претендуют «Порту» и «Севилья». «Гремиу» хочет получить за него не менее 20 миллионов евро. «Порту» на данный момент готов заплатить 12 миллионов и включить в сделку три миллиона в виде бонусов. Интересовалась футболистом и «Рома», но в клубе сочли цену на него слишком высокой.

23-летний Пепе в текущем сезоне провел 25 матчей за «Гремиу» и забил 12 мячей при восьми голевых передачах.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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