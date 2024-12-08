В «Боавиште» рассказали об интересе к голкиперу «Химок» Кокареву

Советник президента «Боавишты» Фернандо Соуза заявил, что клуб заинтересован в подписании вратаря «Химок» Никиты Кокарева.

«Кокарев — молодой игрок с большим потенциалом. У него есть качества, чтобы расти и играть в одной из больших европейских команд. «Боавиште» нужен вратарь. Кокарев — одна из трансферных целей клуба. Цена на него высокая, но клуб подождёт до января, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация. Я считаю, что он готов перейти на следующий уровень развития. Но ему нужен клуб с правильной стратегией. Вратарь — это всегда специфическая позиция. Иногда одно неверное решение может навредить карьере. Я не думаю, что португальский чемпионат сильнее российского. Но Португалия — это витрина для больших клубов», — цитирует Соузу Legalbet.

В текущем сезоне 21-летний Кокарев провел 14 матчей во всех турнирах, пропустил 31 гол и четырежды отыграл на ноль. Его контракт с подмосковной командой рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 650 тысяч евро.