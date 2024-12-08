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В «Боавиште» рассказали об интересе к голкиперу «Химок» Кокареву

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Советник президента «Боавишты» Фернандо Соуза заявил, что клуб заинтересован в подписании вратаря «Химок» Никиты Кокарева.

«Кокарев — молодой игрок с большим потенциалом. У него есть качества, чтобы расти и играть в одной из больших европейских команд. «Боавиште» нужен вратарь. Кокарев — одна из трансферных целей клуба. Цена на него высокая, но клуб подождёт до января, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация. Я считаю, что он готов перейти на следующий уровень развития. Но ему нужен клуб с правильной стратегией. Вратарь — это всегда специфическая позиция. Иногда одно неверное решение может навредить карьере. Я не думаю, что португальский чемпионат сильнее российского. Но Португалия — это витрина для больших клубов», — цитирует Соузу Legalbet.

В текущем сезоне 21-летний Кокарев провел 14 матчей во всех турнирах, пропустил 31 гол и четырежды отыграл на ноль. Его контракт с подмосковной командой рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 650 тысяч евро.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Боавишта
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
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Зенит – Акрон
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7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
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7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
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Динамо – Химки
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