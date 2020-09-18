Полузащитник Денис Глушаков, который на данный момент находится без клуба, рассказал, когда уже определится с новой командой.

«Чем сейчас занимаюсь? Усердно работаю с тренером по физподготовке, бегаю, стараюсь держать себя в форме. Думаю, в ближайшие пару дней все решится, надо уладить все нюансы», — сказал Глушаков на видео Youtube-канала «Коммент. Шоу».

Последним клубом 33-летнего полузащитника был «Ахмат». В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ Глушаков провел 24 матча за грозненский клуб, в которых забил 4 мяча и отдал результативную передачу.