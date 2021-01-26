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В «Беневенто» подтвердили аренду Гайча

18:21
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Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа подтвердил информацию об аренде нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сообщает Metaratings. По его словам, стороны согласовали условия сделки, аренда будет сроком на 6 месяцев с возможностью продления еще на один сезон.

Фоджа отметил, что в случае продления аренды, у «Бенвенто» появится право выкупа форварда.

«Наш главный тренер Филиппо Индзаги крайне заинтересован в услугах Адольфо», — добавил Фоджа.

Гайч в сезоне-2020/21 провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал один результативный пас.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/v-benevento-podtverdili-arendu-forvarda-tsska-gaycha/

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