В «Беневенто» подтвердили аренду Гайча

Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа подтвердил информацию об аренде нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сообщает Metaratings. По его словам, стороны согласовали условия сделки, аренда будет сроком на 6 месяцев с возможностью продления еще на один сезон.

Фоджа отметил, что в случае продления аренды, у «Бенвенто» появится право выкупа форварда.

«Наш главный тренер Филиппо Индзаги крайне заинтересован в услугах Адольфо», — добавил Фоджа.

Гайч в сезоне-2020/21 провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал один результативный пас.