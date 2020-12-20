В «Арсенале» рассказали, когда Комбаров вернется в общую группу

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал, как проходит восстановление капитана команды Кирилла Комбарова.

Напомним, 33-летний футболист в конце октября 2020 года успешно перенес артроскопическую операцию из-за повреждения мениска.

«У Кирилла была проблема с коленным суставом, немецкие врачи попытались максимально сохранить мениск и реабилитация немного затянулась. Шесть недель Комбаров находился на костылях, после чего направился в Германию на начальный этап реабилитации. Там он получил необходимый курс и вернулся домой. Восстановление идет по плану. Ждем, что на первом сборе в январе Кирилл будет работать по индивидуальной программе и планируем, что с начала февраля он должен приступить к работе в общей группе полностью готовым», — цитирует Резепова РИА Новости.

В сезоне-2020/21 россиянин провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями. После 19 туров чемпионата России «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.